Een serie of film? Dan kijk je maar naar Netflix

Er was eens een talkshow die elke dag vaste prik begon met de vraag: "Frits, goede vriend, wat is jouw nieuws van de dag."



Nu hebben we een terugblik op de week die zondagavond van wal stak met de vraag: "Paul, mijn beste vriend, hoe was jouw week?"



Paul de Leeuw en Marc-Marie Huijbregts kijken voor­taan in Als Je Alles Hebt Gehad elke zondagavond terug op de voorbije week en dat zou zomaar een blijvertje kunnen worden.



Niet omdat het wat lui gemaakte praatprogrammaatje zo bijzonder is, maar laten we daar na aflevering één nog even niks van zeggen. Nee, gewoon omdat op tv al heel wat afgenabeschouwd wordt.