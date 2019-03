Een ruzie over een schutting ging eigenlijk over vriendschap

Omdat de verkiezingsavond bij de NOS lang zou duren, maakte Lips na de eerste exitpolls een uitstapje naar SBS 6. Rechter Frank Visser - altijd ergens diep in een provincie te vinden - was besteld in Drachten.



Onderwerp van twist was de klassieker onder de burenruzies: een schutting. Die stond al 33 jaar op dezelfde plek, tussen het huis van Freerk en Betty en dat van Christiaan en Janet, maar wel zestig centimeter naast de erfafscheiding.



Omdat Freerk de schutting wilde verplaatsen, wilde Christiaan ineens de immens hoge naaldboom uit de tuin van de buren kwijt, die er ook al 34 jaar stond. Of ze er last van hadden, vroeg Victor Brand, die op huisbezoek was. Janet: "Als je hier koffie drinkt, moet je goed oppassen, anders heb je zo een naald in je kopje."