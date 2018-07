Een rotsvast geloof, dat blijft voor anderen ingewikkeld

Het is een vertrouwd concept, Kijken in de Ziel. Coen Verbraak interviewt personen uit eenzelfde beroepsgroep en stelt ze persoonlijke en werkgerelateerde vragen.



In de laatste serie van Kijken in de Ziel zit Verbraak tegen­over twaalf religieuze leiders.



Van rabbijnen en imams tot een hindoepriester en hulpbisschop. De eerste aflevering was vooral een kennismaking. Wilde u altijd al dominee worden? Is imam zijn een vak of een roeping? Bidt u elke dag?



De rooms-katholieke zuster Anima begint 's morgens met een uur stille aanbidding. Hulpbisschop Everard de Jong heeft zijn rozenkrans: over een heel rondje doet hij een kwartier. En dat meerdere keren per dag.



Of dat niet te veel tijd kost? "In de auto gaat het makkelijk. Ook als je zelf rijdt, het gaat automatisch."