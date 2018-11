Een ouderwets compromis in het Sinterklaasjournaal

Plichtsgetrouw stemde Lips af op het Sinterklaasjournaal. Er is al heel wat gedoe geweest (de rechtszaak rond de 'blokkeerfriezen', het verwarrende statement van de NTR, de wegversperring van tegenstanders bij het Mediapark), maar het programma vormt toch het epicentrum van een nieuwe, oer-Hollandse traditie: ruziën over de looks van Piet.



Lips houdt zich wijselijk afzijdig van de kwestie en keek dus vooral vanuit professionele nieuwsgierigheid. Hoe probeert de NTR zoveel mogelijk kijkers tevreden te stellen in het mijnenveld dat het Pietendebat is geworden? De omroep ging voor een ouderwets compromis, zo bleek.



Dieuwertje Blok viel met de deur in huis: de stoomboot was vanuit Spanje onderweg met een troep nieuwe ­Pieten. Deze dienders, met ieder een paar roetveegjes op het gelaat, kregen de finesses van hun nieuwe baan bij­gebracht door Hoofdpiet (Lips herkende daarin Niels van der Laan, favoriet van De Kwis).