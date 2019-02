Een ontroerende Claudia de Breij is televisie die de moeite waard is

Ze is niet goed in rouwen, vertelde Claudia de Breij er meteen bij. 's Ochtends een beetje huilen onder de douche en dan de rest van de dag er weer met fris gemoed tegenaan.



Zo trad ze tot nog toe elk verlies in haar leven tegemoet. Ze vertelde het dinsdagavond in De Wereld Draait Door in de rubriek Songs in the Key of Life, die het sterven van een naaste als onderwerp had.



De muziekrubriek maakte dit seizoen nog niet zo veel indruk als bijvoorbeeld de geweldige DWDD-Recordings met de sobere Johnny Cash-achtige covers, maar het verhaal van De Breij bij James Taylors Fire and Rain bevatte precies die puurheid, die televisie heel soms ontzettend de moeite waard kan maken.