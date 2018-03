Een kijkje op de rommelzolder van Sylvana Simons' ziel

Viceland is de zender van Amerikaanse rappers die dure sigaren roken en automatische wapens leegschieten, maar sinds gisteren is er ook enige ruimte voor introspectie.



In het op Amerikaanse leest geschoeide The Therapist ontvangt psychiater Glenn Helberg bekende Nederlanders om samen een kijkje te nemen op de rommelzolder van de ziel.



De serie trapte af met Sylvana Simons, een keuze die duidelijk maakt dat Helberg van aanpakken houdt. De twee kennen elkaar overigens goed. De therapeut is verbonden aan Bij1, en dat maakte van deze aflevering zo kort voor de verkiezingen ook wel een programma in de zendtijd voor politieke partijen. Sylvana bevestigde haar imago van sterke, onafhankelijke vrouw.



In ruil deed zij een boekje open over de drama's in haar leven, en die zijn bepaald niet mals. Interessant is dat dat verhaal in een persoonlijk interview anders overkomt dan in de setting van een therapeutische sessie.



Het intieme karakter geeft de kijker toch het gevoel een voyeur te zijn, alsof hij stiekem zit te kijken naar beelden van blote handbalsters in een Gelderse sauna.