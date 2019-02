Een goede instapdocu om de gekte van WOII te begrijpen

Wie was Adolf Hitler? Het is een vraag die historici zich al sinds zijn ondergang in 1945 stellen en waarop nog steeds geen eenduidig antwoord is gevormd. Zijn cv en de daarbij horende huiveringwekkende cijfers zijn bekend, maar wat vormde zijn karakter?



Was het het vroege overlijden van zijn ouders (op zijn achttiende was hij wees), zijn uiteengespatte kunstenaarsdromen, zijn ongemak in de buurt van de meisjes?



Het zijn vragen die hun actualiteit nog altijd niet hebben verloren. In die zin was het passend dat de Nederlandse première van de documentairereeks Hitler Chronicles plaatsvond op de dag dat het achtuurjournaal opende met nieuws over de invalidenuitkeringen van in Nederland wonende SS-soldaten.