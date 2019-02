Een besneden meisje is in Tanzania twaalf koeien waard

In Tanzania bestaat niet alleen een regenseizoen maar ook een besnijdenisseizoen, zag Lips in de 2Doc In the Name of Your Daughter. Ook al is het strafbaar, bij honderden jonge meisjes worden de clitoris en schaamlippen weggesneden. Wie dat wil voorkomen, moet vluchten.



In de docu draaide het om het safehouse van Rhobi Samwelly. De activiste bezoekt dorpen en scholen om voorlichting te geven. Meisjes die besneden dreigen te worden, gaan direct met haar mee naar het safehouse. Zonder spullen, zonder afscheid.



Het lukt Samwelly en de politie niet altijd op tijd te ­komen. Het beeld van een versuft klein meisje met grote bloedvlekken op haar blauw-wit gebloemde rok zal Lips niet snel vergeten.