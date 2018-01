Een avondje smullen van een dag vol stormdrama

Inbellen in DWDD, Lips kan zich de laatste keer niet heugen

Martijn Bink interviewde op Utrecht CS een gestrande man die met de trein naar Goes wilde.



Man: "Ik neem het de NS wel kwalijk."



Bink: "Maar hier kunnen ze toch niks aan doen? Er liggen omgevallen bomen op het spoor."



Man: "Het lijkt net alsof het hier Siberië is."



En door naar Loenen aan de Vecht, waar een boom - ze knakten weer allemaal als luciferhoutjes - óp een brandweerwagen was gevallen. De commandant had het handenwrijvend over 'een stormvloed' aan meldingen.



Bij DWDD werd 's avonds geresumeerd met de hoofdpersonen van een dag vol drama, zoals Matthijs zei. Een overenthousiaste stormchaser, een juffrouw van Go Ahead Eagles met baksteen uit de Vetkampstraat en Maud Dekkers uit Horst.



Ze had een engeltje op haar schouders toen een boom omviel, vlak naast haar en de kinderwagen. Ze had de studio niet gehaald, dus ging het gesprek telefonisch. Inbellen in DWDD, Lips kan zich de laatste keer niet heugen. Dekkers: "Ik word op dit moment een beetje geleefd."



En dan willen ze amusements-tv bij de NPO verbieden.



