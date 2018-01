Edwin Hawkins, man achter Oh Happy Day, overleden

Hawkins was een van de belangrijke producers van de gospelmuziek en had in 1969 een grote hit met het nummer Oh Happy Day, een oud nummer waar hij een nieuw arrangement voor schreef.



Hawkins schreef en produceerde gospelmuziek, muziek met religieuze teksten die vooral in de kerk te horen was.



Klassieker

Na het succes van Oh Happy Day, dat in Nederland twee weken op nummer 1 stond, zongen de Edwin Hawkins Singers, het koor dat Hawkins had samengesteld, een jaar later in de hit Lay Down (Candles in the Rain) van Melanie. Ook dat nummer voerde in 1970 twee weken de hitlijst aan in Nederland.



Oh Happy Day wordt tegenwoordig gezien als klassieker. Het nummer is door tientallen artiesten gecoverd en kwam voorbij in verschillende films, waaronder Sister Act 2.