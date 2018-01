Echt niets is wat het lijkt bij de start van Wie is de Mol?

Kiev? Nee, joh, wij zijn in Almaty in Kazachstan

Met deze mindfuck in het achterhoofd kan dan eindelijk de traditionele speurtocht door de stad starten. Een tocht waarvoor twee uur is gepland, al lijken die uren te duren.



Loes Haverkort en Ron Boszhart proberen het met de metro, maar raken verzeild in het metrosysteem van Moskou én ontdekken dat zelfs 'Red Square' te ingewikkeld Engels is voor de meeste Russen. "We moeten maar uitstappen als we iets roods zien," oppert Ron.



De taxichauffeur van Jean-Marc van Tol blijkt eigenlijk een sigarettendealer te zijn en Olcay kermt uit dat ze moet plassen. Daar is-ie: de chaos. Al lijken Stine Jensen Emilio Guzman het op de één of andere manier op hun dooie gemakje te doen.



Pijnlijk afscheid

Toch weten zij met een beetje (veel) hulp van die voicemail van Art, de kluis te bereiken. Loes en Ron missen echter de metro en ook Jean-Marc en Jan wisten het einde niet te halen.



Dat betekent dat hen de test wacht. Een onmogelijke opgave, zo lijkt het, want behalve je partner heb je de rest van de kandidaten alleen via de telefoon gesproken. Zelfs Art ontbreekt om je naam in te tikken en een rood scherm te onthullen.



En zo is het Ron die zelf zijn vonnis entert en korter aan Wie is de Mol? heeft mee mogen doen dan zijn vlucht naar Moskou duurde. Een pijnlijk afscheid, omdat zelfbenoemde fan van het programma de makers zelf om zijn deelname heeft verzocht. Maar meedoen is belangrijker dan winnen, zei hij pas nog in een interview.



Wie dan wel de Mol is? Sorry, we waren even te druk met genieten van misschien wel de beste seizoensopening ooit.