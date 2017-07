Eberhard van der Laan kijkt terug in Zomergasten

Fred Hund

Het tweede fragment gaat over juwelier Fred Hund, die in 2010 werd overvallen en doodgeschoten in Amsterdam-West. Toen was Van der Laan net burgemeester, het was in 2010. "Dat was echt een omslagpunt."



Twee weken eerder had een andere juwelier ook vermoord kunnen worden bij een overval. "We hadden twee gedode juweliers kunnen hebben in twee weken," zegt Van der Laan.



Het allerbelangrijkste, volgens Van der Laan, bij de aanpak die hij bedacht voor de verdachten in dit soort zaken: kijken waarom ze ontspoord zijn, en zorgen dat de broertjes en zusjes ze niet gingen na-apen.



Hij heeft het over de Top600-aanpak, een lijst met criminele jongeren in Amsterdam, die later is uitgebreid tot de Top1000.