Van der Laan: Verantwoordelijkheid is mijn bijnaam

Charlie Hebdo

Het volgende fragment is van de aanslag op Charlie Hebdo in Parijs. Te zien is hoe een terrorist op straat een agent doodschiet. Het zijn schokkende beelden.



"Niet iedereen heeft dit meegekregen. Waarom is dit relevant? Mijn hoofdcommissaris zei dat ze heel erg onder de indruk waren hiervan bij de politie. Iedereen was toen van slag. Er zijn in mijn burgemeesterschap weinig momenten geweest waarop de angst zo groot was. En dan moet je."



Hierna zien we beelden van het Tweede Kamerdebat na de aanslag op Charlie Hebdo, waarin iedereen elkaar aanvalt. Diederik Samsom stelde Wilders bijvoorbeeld gelijk aan de terroristen.



"Dit ging helemaal voorbij aan waar iedereen mee zat. Dit was ouderwets vliegen afvangen, totaal ongepast. Maar vooral, en dit gaat arrogant klinken: dit hebben ze zelf niet eens door. Ze denken dat dit hun werk is. Zo ver is het gekomen met partijpolitiek. Ze doen het allemaal."



"Burgers haten dit. Ze willen verschillen zien, maar daarna willen ze graag dat er zaken gedaan worden."



Maar, zegt Van der Laan, ik heb geen alternatief.