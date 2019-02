Earth and Fire-toetsenist Gerard Koerts overleden

Koerts overleed in het ziekenhuis in Frankrijk, zo heeft zijn vrouw laten weten via de Earth and Fire Facebookgroep, meldt de officiële Earth and Fire website.



In de in 1967 opgerichte groep speelde ook Gerards broer Chris. Earth and Fire kreeg succes na de komst in 1969 van zangeres Jerney Kaagman, onder meer met de nummers Seasons, Ruby is the One, Maybe Tomorrow, Memories en het door Koerts gecomponeerde nummer Weekend.



De groep was vooral in de jaren zeventig en tachtig actief.