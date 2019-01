Dynasties: een ode aan de ongetemde wildernis

Helaas, in ons land moeten we het zonder het eikenhouten stemgeluid van Sir David Attenborough doen, maar de natuurserie Dynasties is er niet minder indrukwekkend om. De EO kocht het vijfluik van de BBC, waar hetzelfde team dat eerder de hits Planet Earth en Blue Planet produceerde, nu een nieuwe krachttoer uitvoerde. Mét de 92-jarige Attenborough opnieuw als verteller.



Donderdag was de derde Nederlandse aflevering te zien van een project waarin een familie wilde dieren voor soms wel vier jaar achtereen is gefilmd. Na een groep chimpansees in Senegal en een kolonie keizerpinguïns op Antarctica volgde de aflevering die in Groot-Brittannië de hoogste kijkcijfers scoorde: die over de leeuw.



Dynasties' sterke punt is de vertelstructuur. Bracht Planet Earth met de nieuwste cameratechniek de natuur dichterbij dan ooit, Dynasties voegt daar een duidelijke verhaallijn aan toe. Lips was, nu de natuur voor zijn eigen venster zich beperkt tot een verdwaalde koolmees, wel in de stemming voor een ode aan de ongetemde wildernis.