DWDD vanaf komend seizoen korter op tv

In de praktijk betekent dat twee korte seizoenen DWDD op televisie: van begn januari tot begin april en van eind september tot eind december. Wat er in de maanden daartussen op werkdagen te zien is op NPO1 weet Van Nieuwkerk nog niet: "In elk geval komt er niemand anders op mijn DWDD-stoel te zitten."



Geld

In het gesprek gaat Van Nieuwkerk - ook zeer zeldzaam - in op zijn salarisstrook, ieder jaar voer voor discussie. Dat zijn programma straks korter op televisie is, houdt 'vanzelfsprekend' ook in dat hij minder zal gaan verdienen. Hoeveel minder, bijvoorbeeld een bedrag conform het nieuwe salarisplafond van de NPO, blijft buiten beschouwing.



De eerste twaalf seizoenen van de best bekeken talkshow op de publieke omroep begonnen na een zomerstop telkens in september. Dat moment wordt opgeschoven. Het inkorten van die zendtijd gebeurt op verzoek van Van Nieuwkerk zelf. De presentator had de wens al langer, zegt hij. In aanloop naar seizoen dertien van DWDD zette hij die iets aan. "Nu was ik iets beslister. Het was me ernst."



Van vertrekken bij het programma dat hij al sinds de start in 2005 presenteert heeft Van Nieuwkerk naar eigen zeggen in ieder geval niet willen weten. "Die vraag moest ik mezelf uiteraard stellen, en ik werd er op voorhand toch wel zeer onrustig van, maar gelukkig kwam het niet zover."