Duurzaam op tournee met een Elfwegenlied

Ik heb er nog nooit van gehoord, maar het zit niet verkeerd

Dat zanger Syb van der Ploeg zelf in een oude diesel met 650.000 kilo­meter op de teller reed was een beetje jammer, maar hij beloofde voortaan plantaardige diesel te tanken.



Dinsdag werd vanuit Noord-Holland gereisd en ging het onder meer over olifantsgras. Dat wordt geteeld onder de rook van Schiphol, want het gedijt op CO2 dus dat komt goed uit met al die vliegtuigen.



Bovendien kun je er in droge vorm mooie dingen van maken: papier, bakjes en zelfs een bankje. Presentatrice Liesbeth Staats spotte een vliegtuigspotter die op zo'n bankje zat. Of hij wel wist waar dat bankje van was gemaakt.



Ze gaf zelf enthousiast het antwoord: "Van gerecycled beton en olifantsgras!" De spotter was niet erg onder de indruk: "Ik heb er nog nooit van gehoord, maar het zit niet verkeerd."



En zo bleken er nog een hoop zieltjes te winnen voor de goede zaak.



