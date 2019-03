Duncan Laurence met ballad Arcade in Tel Aviv

De zanger presenteerde de ballad donderdagavond in het tv-programma De Wereld Draait Door. AVROTROS deelde de Nederlandse inzending aan het begin van de avond via YouTube.



De keuze voor de 24-jarige Laurence was al sinds 21 januari bekend, maar nu dus ook het liedje waarmee hij ons land vertegenwoordigt. De 24-jarige zanger komt uit in de tweede halve finale, op 16 mei. De relatief onbekende zanger deed in 2014 mee aan de talentenjacht The Voice of Holland.



The Voice

Ilse DeLange, die in 2014 met The Common Linnets tweede werd op het Eurovisiesongfestival, had Laurence voorgedragen aan de selectiecommissie. Ze was bij The Voice of Holland zijn coach.



Met zijn muziek wil Laurence mensen helpen en ze iets meegeven. "In het geval van Arcade heb ik een advies voor mezelf en hopelijk ook voor anderen gecreëerd. Een levensles: je eigen geluk bepaal je zelf," aldus de zanger uit Hellevoetsluis. De inspiratie voor het nummer haalde hij uit 'het verhaal van een dierbare die op jonge leeftijd is gestorven'.



Het Eurovisiesongfestival wordt voor de 64e keer gehouden. De voorrondes zijn op dinsdag 14 en donderdag 16 mei, de finale is zaterdag 18 mei. Bij de bookmakers staat de Nederlandse inzending donderdagavond op de zesde plaats. De ranglijst wordt aangevoerd door het liedje waarmee Rusland meedoet.



