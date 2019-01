Dubuffets 'art brut' in Outsider Art Museum

Hij wilde deze werken een plek gunnen in de echte kunstwereld als 'art brut'.



"De gevestigde uitgangspunten, de academische blik en standaarden moesten omver worden geworpen ten gunste van een nieuwe, zuivere en spontane kunst. Met zijn verzameling trok Dubuffet een lange neus naar de kunstwereld," aldus een woordvoerder van het museum.



In de galerie van zijn vriend René Drouin kreeg hij in 1949 een podium voor zijn verzameling. Hij toonde een selectie van ruim 150 werken uit zijn verzameling 'Compagnie de l'Art Brut'. De presentatie leverde gemengde reacties op.



Revolutie in de kunst

De tentoonstelling 'Art Brut | Jean Dubuffets revolutie in de kunst' is van donderdag 31 januari tot en met zondag 25 augustus te zien.



Het is voor het eerst dat de verzameling in Nederland te bewonderen is. Op woensdag organiseert het Outsider Art Museum een openingssymposium.