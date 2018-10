Droom komt uit voor zieke vliegtuigfanaat

Robert Orman uit Amstelveen was wat je noemt een vliegtuigfanaat. In zijn jonge jaren werkte hij zelf op Schiphol, om na zijn diensten nog urenlang te blijven om naar vliegtuigen te kijken.



Maar Orman werd ziek, kanker. Kans op genezing was klein en dus wilde zijn vrouw Veroesjka ervoor zorgen dat zijn droom nog uit zou komen: een Airbus A380, het grootste passagierstoestel ter wereld, in het echt zien.



"Ik heb Schiphol benaderd omdat er een kans bestaat dat hij het nooit zou meemaken, dus ik dacht: ik moet het gewoon proberen waar te maken," vertelt ze in een video die Schiphol vrijdag online heeft gezet.



Uiteraard kon de luchthaven zo'n verzoek niet weerstaan. Dus werd deze zomer geregeld dat Orman met rolstoel en al de Airbus van buiten én binnen kon bekijken, inclusief het testen van de luxe businessclass en het omroepsysteem.



"Ik weet niet wat ik erop moet zeggen. Het is een droom die is uitgekomen, onvergetelijk," zegt een glunderende Orman. Hij overleed vorige maand.