Dries van Agt: niet de beste premier, wel de beste oud-premier

Kok was meer op zijn gemak, en vertelde onder meer over het bezoek van Helmut Kohl aan het Torentje.



De bondskanselier was stomverbaasd toen hij begreep dat de kleine ruimte geen wachtkamer was, maar de werkkamer van de premier. "Hiermit mussen wir es tun," had Kok gezegd.



Dries van Agt stal de show door royaal met smakelijke anekdotes te strooien, onder meer over zijn wekelijkse gesprekken met koningin Beatrix, die de gewoonte had aantekeningen te maken in een boekje en de premier later terugbladerend te confronteren met tegenstrijdigheden in zijn uitlatingen.



Van Agt had zich er volgens eigen zeggen naar een uitweg gezwamd.



Misschien niet de beste premier die ons land gekend heeft, die Van Agt, maar zeker de beste oud-premier.



