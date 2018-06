Drie leden Raad van Toezicht Stedelijk Museum stappen op

Dat laten De Cock Buning en Van Rooijen dinsdagavond weten. 'Het is in het belang van het museum om nu de voorbije tumultueuze periode te kunnen afsluiten en een nieuwe start te kunnen maken.'



Beiden blijven voorlopig beschikbaar om te helpen bij een zorgvuldige overdracht. Kersting zou volgens hen per direct vertrekken.



De beslissing is genomen na kennisneming van het gemeenterapport waaruit eerder dinsdag al bleek dat ex-directeur Beatrix Ruf ten onrechte is beschuldigd van belangenverstrengeling. Het Parool meldde al dat de drie leden nadachten over opstappen.



Ruf vertrok in oktober vorig jaar na de verhalen over belangenverstrengeling als directeur van het Stedelijk Museum.



'Wij onderschrijven in hoofdlijnen de conclusies en omarmen alle aanbevelingen uit het rapport,' laten de vertrekkende leden weten. 'De onderzoekers constateren ook dat het toezicht op een aantal punten ontoereikend is geweest. Wij erkennen dat, nemen daar verantwoordelijkheid voor en willen daarvan leren.'