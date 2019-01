Drie Afrikaanse kunstenaars in de race om monument Mandela

Opmerkelijk: het gaat om drie kunstenaars uit Afrika: Dineo Bopape, Mohau Modikaseng en Sokari Douglas Camp.



Bekenheid

Van de drie geniet Douglas Camp de grootste bekendheid. De beeldend kunstenaar uit Nigeria heeft exposities over de hele wereld gehad. Haar beeldengroep All the world is richer now uit 2012 is een verbeelding van de afschaffing van de slavernij en was onder meer te zien in Saint Paul's Cathedral in Londen.



Dineo Bopape en Mohau Modisakeng zijn beide afkomstig uit Zuid-Afrika. Bopape woonde en werkte eerder in Amsterdam en is inmiddels internationaal doorgebroken met haar installaties. Modikaseng komt uit Soweto, maakt beelden en films, en was in 2017 met zijn werk aanwezig in het Zuid-Afrikaanse paviljoen op de Biennale in Venetië.



Bewoners kiezen mee

Aan alle drie de kunstenaars is gevraagd met een schetsontwerp te komen. Deze zullen nog voor de zomer worden gepresenteerd aan bewoners van Zuidoost en andere belangstellenden.



Het is aan de stadsdeelcommissie om uiteindelijk een keuze te maken. Het werk zelf zal in het voorjaar van 2020 worden onthuld in het Mandelapark.