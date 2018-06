Door Beau ging het eindelijk weer ergens over

Maandag begon op RTL het programma VI: Oranje Blijft Thuis. Omdat het WK nog niet is begonnen namen Johan Derksen en René van der Gijp toen uitgebreid de tijd om Humberto Tan af te zeiken vanwege zijn 'zelffelicitatieweek' bij RTL Late Night.



Ook de redactie van dat programma kreeg ervan langs, terwijl dat nu de redactie van VI: Oranje Blijft Thuis is - pijnlijk.



Lips was dus benieuwd of de heren daarop zouden terugkomen, maar Derksen en Gijp waren net als Oranje ook thuis gebleven: gisteren lieten ze Wilfred Genee in zijn eentje de kastanjes uit het vuur halen. Die kreeg er meteen van langs van gast Beau van Erven Dorens, die vorig jaar ook twee maanden met de redactie van RTL Late Night had gewerkt.



Van Erven Dorens, tegen Genee: "Wat is er misgegaan in jullie jeugd dat jullie zo harteloos zijn? Empathie is het begin van een talkshow. Laat je je soms meeslepen door die twee Muppets?" Genee verdedigde zich lafjes met het argument dat het alleen maar erger wordt als hij tegen Derksen en Gijp in gaat.