Domien Verschuuren verruilt 3FM voor Qmusic

Wanneer Verschuuren precies begint, is nog niet bekend. "Ik ben 3FM en BNNVara waanzinnig dankbaar voor alle jaren dat ik er radio heb gemaakt en met fantastische mensen heb mogen samenwerken," liet Verschuuren (30) weten.



"Voor mij is dit het moment om een nieuwe stap te maken en ik ben er trots op die met Qmusic te zetten. Een programma in de middagspits is al lange tijd mijn wens en ik heb zin om dit met frisse energie te gaan doen!"



Opvolger

Zendermanager Dave Minneboo zegt dat Qmusic een van de grootste radiotalenten van Nederland in huis heeft gehaald. "Domien is al van jongs af aan met radio bezig en staat goed in contact met zijn luisteraars, iets wat we bij Qmusic hoog in het vaandel hebben staan."



Verschuuren is sinds 2006 op 3FM te horen. Eind 2016 nam hij de ochtendshow over van Giel Beelen. De afgelopen vier jaar zat hij tijdens Serious Request in het Glazen Huis.



Wie de opvolger van Verschuuren wordt bij 3FM blijft nog even geheim. "We kunnen binnenkort bekendmaken wie hem opvolgt en wanneer dat zal gebeuren," laat BNNVara in een reactie weten.



Enorme sprongen

De omroep vindt het jammer dat Domien vertrekt. "Domien heeft enorme sprongen gemaakt. In de acht jaar dat hij bij ons heeft gezeten heeft hij zich dubbel en dwars bewezen en is hij vanuit de avond doorgegroeid naar het belangrijkste tijdslot van de zender: de ochtendshow", zegt Peter de Vries, hoofd radio bij BNNVara.



"Hij kwam binnen als een jongen en gaat weg als een man. Daar zijn we trots op en ik wens hem alle succes met zijn nieuwe avontuur."



Op Qmusic vervangt Domien in de middag Stephan Bouwman. Binnenkort wordt meer bekend over diens nieuwe rol binnen de zender.



