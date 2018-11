Doek valt voor het Witte Theater in IJmuiden

"Het is een droevige aangelegenheid," vindt Marc van Warmerdam (64), ­directeur van Amsterdams muziektheatergezelschap Orkater en oud-performer in het IJmuidense Witte Theater, dat vorig jaar is opgegeven.



De gemeente Velsen stopte in 2013 al met subsidiëren en voor Marcel Klein Ovink, een Haarlemse theaterproducent die met eigen geld bijsprong, was het 'te moeilijk om zonder overheidssteun het theater draaiende te houden'. Nu komt er een hotel met wellnesscenter in het gebouw.



Culturele insteek

"In de foyer is ruimte voor kunst," zegt Johan Stolk (50) van Johan Stolk Ontwikkeling. Met zijn compagnon Jos Mossinkoff (56) van vastgoed­bedrijf Bik & Arnold diende hij, net als zeven anderen, een idee in bij de ­gemeente Velsen om het gebouw te bemachtigen.



Het waren stuk voor stuk mooie ideeën, volgens wethouder Bram van Diepstraten, maar geen van de projecten had een culturele ­insteek. Dat werd ook niet geëist; wel dat het robuuste karakter van het ­gebouw gewaarborgd zou blijven.



En ook dat er aandacht zou zijn voor duurzaamheid, dat de invulling zou aansluiten bij de ambitie van de gemeente om meer toeristen te trekken en dat het plan mogelijkheden zou bieden voor omwonenden. "En dan was er de prijs," voegt Van Diepstraten eraan toe. Er moest minimaal tweehonderdduizend euro worden geboden door de nieuwe uitbaters.