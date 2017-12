Documentaire over Willeke Alberti: 'Telkens Weer laat niemand onberoerd'

U gebruikt wel fragmenten uit oude interviews.

"Ja, dat vond ik mooier. En er zit een stuk in uit een tv-interview dat Jeroen Krabbé met haar had. Dat is een goede vriend van haar: bij hem durfde ze meer van zichzelf te laten zien."



Hoe verliepen de opnames? U heeft een conflict met Willeke Alberti gehad.

"Maar dat was pas toen de film al klaar was. Het is eigenlijk nauwelijks na te vertellen hoe het ging. De opnames gingen heel goed. Ze is niet iemand die zegt: kom maar op met die camera, maar ik mocht wel filmen in de kleedkamer, bij haar thuis ook, zij het spaarzaam. Maar toen de film af was en zij hem twee maal had gezien, had ze wel haar bedenkingen.



Waarom zat dit en dat nummer er niet in? Ze wilde dat ik er andere dingen uit zou halen, zodat er ruimte zou zijn voor de nummers van haar voorkeur. Ik zei: 'Zo werkt het niet, ik ga dat echt niet doen.' Een week of twee hebben de zaken toen op scherp gestaan, maar na bemiddeling van de producent is alles uiteindelijk met een sisser afgelopen. Willeke is nu heel blij met de film."



Wat opvalt in de documentaire is hoe belangrijk haar vader nog altijd voor haar is.

"Ja, heel fascinerend. Er kan geen camera op haar gericht zijn of ze begint meteen over hem. Een belangrijk moment in de film is ook een optreden met haar zoon Johnny. Familie is heel belangrijk voor haar. Wat dat betreft ben ik net als zij; met je familie ervaar je toch een intimiteit die je niet met anderen hebt.



Telkens weer is mijn eerste echt eigen film, maar ik heb hem wel in nauwe samenwerking met mijn vader Frans en mijn broer Ruben gedraaid. We gingen vooral met zijn drieën op stap. Net als Willeke hecht ik, ook al ben ik 46, erg aan het oordeel van mijn vader. Ik zag dat hij zat te genieten toen ik hem het eindresultaat toonde."



Telkens weer, maandag 1 januari, NPO 2, 21.10 uur.