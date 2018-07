Documentaire Het Nieuwe Artis legt veranderingen vast

Regisseur Willemiek Kluijfhout is stiknerveus als ze Café de Jaren binnenloopt. Zo'n 250 medewerkers van Artis gaan die middag namelijk in Tuschinski voor het eerst de nieuwe documentaire zien over hun dierentuin.



"Elke medewerker heeft natuurlijk z'n eigen toko," zegt Kluijfhout. "De één is verantwoordelijk voor de planten of de bomen, de ander verzorgt de grote of kleine dieren. Ze willen allemaal dat hun specialisme mooi op de film staat - terwijl niet alles even interessant was.