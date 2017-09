Documentaire Gliphoeve laat andere kant van het verhaal zien

In de radiodocumentaire Gliphoeve - Een Vergeten Strijd laten Maartje Duin en Daan Dekker de andere kant van het verhaal zien. Voor de overwegend Surinaamse bewoners van de flat was Gliphoeve een veilige haven in een ver en vreemd land waarvoor in de aanloop naar de onafhankelijkheid van Suriname massaal was gekozen.



Terwijl de overheid de duizenden rijksgenoten trachtte te spreiden over het land, namen de Surinaamse welzijnsorganisaties in de Bijlmer het initiatief voor een concentratie. Met behulp van de koevoet: enkele uren na hun aankomst op Schiphol konden de soms zeer grote gezinnen hun intrek nemen in een kale kraakflat.



Beetje angstig

Duin en Dekker wisten in Suriname meesterkraker Errol Brown op te sporen, naar eigen zeggen de man achter duizend gekraakte woningen in Gliphoeve. Dat lijkt wat veel, maar vast staat dat Brown samen met activist Just Maatrijk de lakens uitdeelde in de flat. De gemeente keek aarzelend en ook een beetje angstig toe.