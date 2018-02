Documentaire Doof Kind gaat naar het buitenland

In de bejubelde film toont regisseur Alex de Ronde hoe zijn zoon, de dove Tobias, ondanks zijn handicap zijn draai in het leven gevonden heeft.



Maker Alex de Ronde, tevens directeur van bioscoop Ketelhuis, reist begin maart naar Griekenland voor het 20th Thessaloniki Documentary Festival en eind maart gaat hij samen met zoon en hoofdpersoon Tobias de Ronde naar het One World Festival in Praag.



Deze maand toeren Alex en Tobias nog door het land en zijn ze bij diverse voorstellingen van Doof Kind aanwezig. Zaterdag 24 februari is de film te zien in filmtheater Rialto, een dag later in Ketelhuis.



