Documentaire Avicii eenmalig in bioscoop

De film, gemaakt door Levan Tsikurishvili, geeft een beeld van de succesvolle carrière van de Zweed, zijn worsteling met zijn fysieke en mentale gezondheid en zijn plotselinge beslissing om te stoppen met toeren.



Tim Bergling, de echte naam van Avicii, trad op 28 augustus 2016 voor het laatst op. De dj en producer stopte vanwege zijn gezondheid. "De hele dancewereld is niet aan mij besteed. Het ligt echt niet aan de muziek of aan de shows, maar om alles eromheen," zei hij vorig jaar.



In de documentaire komen ook collega's als Tiësto, David Guetta en Nile Rodgers aan het woord. Avicii is in Nederland vooral bekend van zijn hits Wake Me Up en Hey Brother. De documentaire is onder meer te zien in een aantal zalen van Pathé.