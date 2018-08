Docu Whitney geeft treurig beeld van begenadigd zangeres

Vorig jaar maakte Nick Broomfield al de documentaire Whitney: Can I Be Me over het tumultueuze leven van zangeres Whitney Houston, nog altijd een van de meeste succesvolle Amerikaanse solo-artiesten ooit.



Met het nog simpeler getitelde Whitney brengt Kevin Macdonald, die net als Broomfield een grote naam in het documentairegenre is, nu zijn versie van het verhaal.



De Schotse regisseur Macdonald (die in 2012 al eens met het muziekdocu-bijltje hakte voor Marley) brouwt er een degelijke documentaire van volgens een bekend stramien.