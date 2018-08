Docu is meer dan een eerbetoon aan Storimans

Het is overal bloedlink. Ergens kan vredige stilte heersen, maar dat kan ineens voorbij zijn

"Jeroen, die ook als getuige is verhoord, wordt door de Russische advocaat gewoon beschuldigd van nepnieuws. En dan zijn er zelfs stukjes munitie uit Stans lichaam gehaald als bewijsmateriaal."



Liegen en bedriegen

"Uiteraard wil ik Storimans herdenken," vervolgt Verweij. "Maar dit onderwerp verdient ook aandacht vanwege dat overduidelijke liegen en bedriegen van Rusland. Wat in Georgië gebeurde, is gewoon een oorlogsmisdaad en daar mogen ze niet mee wegkomen. Ook om die reden is iedereen nog steeds zo emotioneel."



Akkermans, een goede vriend van Verweij, keerde voor de documentaire terug naar Gori. "Ik kan me herinneren dat Jeroen kort na de aanslag bij mij thuis langskwam en helemaal kapot was. Of ik wodka in de vriezer had liggen. Nu vertelt hij over alle pogingen die hij toen deed om Stan in leven te houden. Hij had niet door dat Stan op slag dood was. En over een depressieve periode waarin hij letterlijk met de gordijnen dicht in huis bleef."



Jaarlijks komen tientallen journalisten om tijdens hun werk. "Hoofd­redacteur Harm Taselaar van RTL Nieuws zegt niet aan het front verslag te doen. Maar er bestaat niet meer zoiets als een frontlinie waar je ouderwets met een wapen in een greppel ligt. Die raket op Gori werd van 250 kilometer afstand afgevuurd."



"Je zag het voor het eerst bij deze aanslag: het is overal bloedlink. Ergens kan vredige stilte heersen, maar dat kan ineens voorbij zijn. Hoe moeilijker de risico's zijn in te schatten, hoe gevaarlijker het wordt. Ik wilde met deze documentaire ook die grotere vraagstukken behandelen."



