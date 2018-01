Dj Roosmarijn Reijmer wint Pop Media Prijs

"Ze heeft met een enorme gedrevenheid 3voor12 Radio een nieuw eigen gezicht gegeven," aldus het juryrapport. De andere genomineerden waren Puna.nl en Gert van Veen.



De Pop Media Prijs, waaraan een geldbedrag van 2500 euro is verbonden, is bedoeld voor mensen die zich inzetten voor de Nederlandse popjournalistiek in de breedste zin van het woord. Onder de eerdere winnaars zijn Rotjoch, Eric Corton en Rutger Geerling.



Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) was zaterdag ook op het festivalterrein in Groningen. Haar bezoek was bedoeld als kennismaking met de muzieksector.



Lees hier het interview dat eerder in Het Parool verscheen met Reijmer: 'Ik ben allergisch voor radio-dj's met grote ego's'