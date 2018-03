Dj Michiel Veenstra pakt doorverkoper tickets aan op radio

De luisteraar appte zelf naar het radiostation om te vertellen dat hij handelde in de tickets voor het concert in de Amsterdam Arena. 'Ik koop de tickets voor Jay Z om ze door te verkopen, slechte artiest dat het ook is.'



Veenstra kon het niet laten om de jongen voor heel luisterend Nederland belerend toe te spreken. De doorverkoop van tickets is een doorn in het oog van veel regelmatige bezoekers van concerten.



Grof

De confrontatie ging vervolgens gepaard met grof taalgebruik. Veenstra noemde de ticketverkoper 'een ontzettende eikel'. De luisteraar probeerde Veenstra zijn woede in te perken door te vertellen dat hij niet de enige was die op deze manier een extra zakcentje verdiende.



'Wat is dat nou voor een kleutermotivatie?,' reageerde Veenstra. Daarna hing de luisteraar op.