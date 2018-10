Dit zijn de winnaars van de Gouden Kalveren 2018

De lijst met winnaars



Beste Korte Documentaire: The Atomic Soldiers - Morgan Knibbe

Beste Korte Film: L'été et tout le reste - Sven Bresser

Beste Acteur Televisiedrama: Kees Hulst - Het geheime dagboek van Hendrik Groen Beste Actrice Televisiedrama: Ilse Warringa - De Luizenmoeder

Beste Televisiedrama: Het geheime dagboek van Hendrik Groen - Tim Oliehoek Beste Interactive #Dearcatcallers - Noa Jansma

Beste Sound Design: Jan Schermer - Beyond Words

Beste Muziek: Harry de Wit - Cobain

Beste Camera: Lennert Hillege - Beyond Words

Beste Montage: Wouter van Luijn (postuum) - WIJ

Beste Lange Documentaire: Liefde is aardappelen - Aliona van der Horst

Beste Production Design: Harry Ammerlaan - Bankier van het Verzet

Beste Mannelijke Bijrol: Wim Opbrouck - Cobain

Beste Vrouwelijke Bijrol: Fockeline Ouwerkerk - Bankier van het Verzet

Beste Acteur: Jacob Derwig - Bankier van het Verzet

Beste Actrice: Maria Kraakman - In Blue

Beste Scenario: Jaap van Heusden, Jan Willem den Bok - In Blue

Beste Regie: Jaap van Heusden - In Blue

Beste Film: Bankier van het Verzet - Alain de Levita, Sytze van der Laan, Sabine Brian voor NL Film en TV

Winnaar Gouden Kalf van het Publiek: Het Abraham Tuschinski Fonds Gouden Kalf van het Publiek ging naar de film Bankier van het Verzet. Producent NL Film en TV heeft daarmee ook een geldprijs van €30.000 ontvangen, te besteden aan een nieuwe Nederlandse filmproductie.

Winnaar Gouden Kalf voor de Filmcultuur: Monique van de Ven kreeg namens het bestuur van het Nederlands Film Festival op de Openingsavond van het festival het Gouden Kalf voor de Filmcultuur.