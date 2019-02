Dit zijn de nominaties voor World Press Photo

Een onafhankelijke jury onder leiding van de Amerikaanse Whitney C. Johnson, vice­president 'Visuals and Immersive Experiences' van National Geographic, had de keuze uit 78.801 inzendingen van 4.738 fotografen uit 129 landen. In totaal nomineerde zij 43 fotografen uit 25 landen.



14 van die 43 zijn vrouw, wat neerkomt op 32 procent, een aanzienlijke stijging ten opzichte van vorig jaar, toen 12 procent van de genomineerde fotografen vrouw was. Dat is overigens niet het gevolg van doelbewust beleid; de jury beoordeelt de inzendingen anoniem.



Volgens directeur Lars Boering van World Press Photo zijn het stuk voor stuk verhalen die ertoe doen. "De behoefte aan beelden en verhalen waarop we kunnen vertrouwen is nog nooit zo groot geweest als nu, juist daarom is het zo belangrijk het werk van deze visuele journalisten en digitale vertellers te herkennen en te delen met de wereld op onze World Press Photo-tentoonstelling."



Die expositie is van 13 april tot en met 7 juli in De Nieuwe Kerk en is vervolgens in meer dan 100 steden in 45 landen te zien.