Dit zijn de nominaties voor de World Press Photo

Dinsdagavond, een paar uur nadat alle genomineerde foto's onder embargo naar de pers waren gestuurd, volgde een 'urgente update': persbureau Reuters had de organisatie verzocht een foto uit Melville's indringende serie te verwijderen.



"Deze foto is een paar dagen na de aanslag op verzoek van de familie van het slachtoffer uit de Reuters Pictures-databasegehaald. Hij is per ongeluk opgenomen in de inzending aan World Press Photo," aldus Rickey Rogers, 'global editor' van Reuters Pictures.



De foto is verwijderd, verder verandert er niets, aldus Boering: "Het proces is geweest en afgerond."



Drie Nederlandse fotografen

Tussen de genomineerden zijn drie Nederlandse fotografen. Wasteland, een fotoproject over de afvalstromen in steden als Jakarta, Sao Paolo en Amsterdam van de al twee keer bekroonde Kadir van Lohuizen, is genomineerd in de categorie 'milieu'.



Ich bin Waldviertel, een documentaireserie die Carla Kogelman in 2014 ook al een World Press Photo-onderscheiding opleverde, maakt kans in de categorie 'langetermijnprojecten'.



Sacred No More van natuurfotograaf Jasper Dost dingt mee in de categorie 'natuur - verhalen'.



Vorig jaar werd de winnende foto gemaakt door de Turkse AP-fotograaf Burhan Özbilici, die net als Melville bezig was met een routineklusje, toen tijdens de opening van een expositie in een galerie in Ankara een 22-jarige Turkse politieagent het vuur opende op de Russische ambassadeur.



Met ware doodsverachting maakte Özbilici vervolgens de foto van zijn leven van de moordenaar - strak in het pak, met een vingertje in de lucht, zoals John Travolta op de discovloer in Saturday Night Fever.