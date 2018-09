Dit zijn de concurrenten van Glennis Grace in finale AGT

Andere categorieën

Andere kanshebbers in de finale zijn de acrobatengroep Zurcaroh uit Oostenrijk, waarvoor Tyra Banks tijdens de audities op de Golden Buzzer drukte. De groep rond danser en choreograaf Peterson da Cruz stond vorige week in de halve finale met een act die begon met een dans op het podium en eindigde met een menselijke toren waar een klein meisje vanaf sprong.



In Oostenrijk hadden ze al succes met een negentig minuten durende theatershow. Hun droom is nu een show in Las Vegas.



En dan is er nog goochelaar Shin Lim uit Massachusetts, een zogenoemde close-up magician die vorige week liet met zien dat hij vingervlug is met speelkaarten. Jurylid Heidi Klum, die haar medewerking verleende aan zijn act, stond versteld.