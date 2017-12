Dit zijn de beste films van 2017 volgens onze recensenten

Bart van der Put

1. The Handmaiden, Park Chan-wook

In het vermoeiende eerste jaar van de Trumpocalyps werd verstrooiing een primaire levensbehoefte. Er was geen film die me verder van de beslommeringen wegvoerde dan deze wonderschone, verrassende en perverse thriller van Park Chan-wook, een Koreaan. Ik hoop nog veel nieuwe films van hem te zien.



2. Get Out, Jordan Peele

De dood van Tobe Hooper en George Romero markeerde het afscheid van twee regisseurs die de moderne Amerikaanse horrorfilm vorm en inhoud gaven. Met Get Out diende zich een begenadigd opvolger aan. Debutant Jordan Peele fileert het spanningsveld tussen blank en zwart op een spannende, prikkelende en inventieve manier.



3. Good Time, Josh en Benny Safdie

Het was dinsdagochtend. Ik wist van niets en ging zitten. En toen barstte Good Time los met snoeiharde synthesizermuziek, zoals die eind jaren zeventig in ruige genrefilms school maakte. De film sluit aan op die traditie, maar is geen herkauwend, ironisch knipogend for­mulewerkje. De gebroeders Safdie schieten met scherp.



4. Wonder Woman, Patty Jenkins

In de nadagen van het superheldentijdperk was het eindelijk de beurt aan een superheldin. Ze viel niet tegen. Het moment waarop Wonder Woman het Belgische slagveld van de Eerste Wereldoorlog betreedt ontroerde me, want het ontsloot een vage herinnering aan een ­ontwapenend verkiezingsaffiche uit mijn jeugd in een PSP-nest.



5. Suspiria (versione restaurata), Dario Argento

Begin 1984 zag ik op het eerste Weekend of Terror een versleten kopie van de psychedelische Italiaanse heksenfilm Suspiria. Het werd een van mijn favoriete films, al was het ­behelpen met de kwaliteit. Het festival van toen werd Imagine in Eye, en Suspiria keerde er terug in een schitterende restauratie. Euforie was mijn deel.