Dit zijn de beste boeken van 2017 volgens onze recensenten

Maarten Moll

1. Max, Mischa & Het Tet-offensief, Johan Harstad

Hoe houdt een schrijver zijn lezers bij de les in een roman van 1230 bladzijden? De Noorse schrijver Johan Harstad doet dat weergaloos in zijn verhalen rond Max Hansen, een 35-jarige vastgelopen Noorse theaterregisseur. Al deze verhalen lopen door elkaar heen, bestrijken tientallen jaren en spelen op diverse continenten. Langzaam lezen!



2. De Heilige Rita, Tommy Wieringa

Aardse roman van Wieringa, geschreven naar de grond waarop het verhaal zich afspeelt. Hij vertelt het verhaal van de bijna 50-jarige Paul Krüzen, die met zijn vader in een spookboerderij woont in een dorp aan de Duitse grens. Een dorp dat meegaat in de wereld die ­on­ontkoombaar in beweging is gekomen.



3. Nick Cave: Mercy On Me, Reinhard Kleist

Biografische graphic novel van de Duitse tekenaar Reinhard Kleist over het leven van muzikant Nick Cave. Uitbundig, schreeuwerig (als de rauwe muziek uit zijn beginperiode) en een beetje mysterieus. Australië, Londen, Berlijn: we denderen door Caves leven en fraai uit­gebeelde liedjes. Het verhaal stopt vlak voor de dramatische dood van zijn zoon.



4. Dag van Vuur, Beppe Fenoglio

De Italiaan Fenoglio (1922-1963) schetst in zijn geweldige verhalen het dorpsleven van de jaren dertig in de Langhe, een arme streek in Piemonte. Het titelverhaal begint meteen goed: 'Eind juni gaf Pietro Gallesio het woord aan zijn dubbelloops.' Vrolijk is het allemaal niet bij ­Fenoglio, maar wat een zinnen en wat een stijl!



5. De Jagers, James Salter

Stilist Salter (1925-2015) schrijft over de Amerikaanse straaljagerpiloot Cleve Connell in de Koreaanse oorlog. In Salters debuut gaat het, zoals in veel van zijn werk, al over weemoed: over de vervulling van een leven, gemiste kansen, en 'het besef van verloren tijd'. Prachtig vertelde roman over sterfelijkheid.