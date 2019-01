Dit was de Willem Holleeder met het korte lontje

De Holleedersaga is inmiddels Nederlands erfgoed

De knuffelcrimineel die mocht optreden in College Tour (hier geestig 'Question Academy' geheten) en met iedereen op de foto ging is hier ver weg: dit was de Holleeder met het korte lontje die weinig nodig had om iemand voor 'kankerhond' uit te maken. Al vonden een paar twitteraars wel dat hij meer op Henny Huisman leek dan op Holleeder.



Daar had Lips geen last van, maar hij werd wel vrolijk afgeleid door de acteur die Peter R. de Vries speelt: Ronald Top leek weliswaar nauwelijks op de misdaadjournalist maar klonk met zijn nasale staccato intonatie exact als Peter R.



Ook verwarrend was dat liefst twee verschillende actrices uit 't Schaep - Bianca Krijgsman en Carry Tefsen - de moeder van Holleeder speelden, al bleek dat aan de vele tijdsprongen in de serie te liggen.



Maar goed, de Holleedersaga is inmiddels Nederlands erfgoed dus een beetje heen en weer schieten in de tijd houdt de kijker bij de les.



