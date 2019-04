Dit is de winnaar van World Press Photo

Ook in het winnende 'Fotoverhaal van het jaar' - dit jaar voor het eerst - draait om immigratie. De in 1974 in Tubbergen geboren Pieter Ten Hoopen maakte een 'zonnige, hoopvolle' serie over de noordwaartse migratiestroom in Mexico, die volgens de jury 'niet op een standaard manier is gefotografeerd'. "Hij nam de tijd de momenten vast te leggen die normaal over het hoofd worden gezien, met empathie en respect."



Jasper Doest ontving twee tweede prijzen in de categorie 'Natuur', voor zijn foto's van de opvang van Caribische flamingo's op Bonaire en Curaçao. De Nederlandse organisatie Paradox, die met Notes From Aleppo, over het alledaagse leven in de verwoeste Syrische stad, was genomineerd in de categorie 'Interactieve productie van het jaar, legde het af tegen The Last Generation, over de verdwijnende Marshall Eilanden.



Alle bekroonde foto's en video's zijn vanaf zaterdag t/m zondag 7 juli te zien in De Nieuwe Kerk op de Dam.