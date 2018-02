Dit is de titelsong van natuurfilm De Wilde Stad

De film

In De Wilde Stad zien we Amsterdam vanuit het perspectief van de dieren die in de stad leven. Huiskater Abatutu speelt de hoofdrol, naast onder meer de duif, de slechtvalk, de rat, de rivierkreeft en de reiger.



De film is het vervolg op de natuurfilms De Nieuwe Wildernis (2013) en Holland - Natuur in de Delta (2015) en is vanaf 1 maart 2018 in de bioscopen te zien.



