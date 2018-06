Ik zie nog steeds die gast voor me, die aan Schöne vraagt of hij de vrije trap mag nemen

In veel programma's miste Lips waar het nou echt om draait. Dat een 21-jarig jochie in een bed ligt waaruit hij nooit meer op zal staan. Iets dat misschien wel voorkomen had kunnen worden.



Gek genoeg vond Lips zijn sentiment terug bij VI: Oranje Blijft Thuis. Nee, Johan Derksen liet zich ook nu niet van een geheime empathische kant zien. Zijn afschuwelijke opmerkingen over de clubarts negeerden Gijp en Genee domweg.



Het was Nico Dijkshoorn die de vinger op de zere plek legde: hij raakte Nouri langzaam kwijt in dit verhaal. "Dit gaat over geld, en je indekken. Ik zie nog steeds die gast voor me, die aan Schöne vraagt of hij de vrije trap mag nemen. Ik hoor van iedereen dat het iemand was die harten brak. En daar gaat het om. Dit gelul verdient ie niet."



En zo is het.



