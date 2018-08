Dirigent VU-Orkest Daan Admiraal overleden

Admiraal wordt gezien als de vader van meerdere studentenorkesten. Sinds 1976 was hij de vaste dirigent van het VU-Orkest in Amsterdam en vanaf de oprichting in 1991 ook van het VU-Kamerorkest.



In 1981 werd hij dirigent van het koor en het symfonieorkest van Krashna Musika in Delft. En sinds 1999 was hij de vaste dirigent van Symfonieorkest De Philharmonie. Ook heeft hij zeven jaar het Symfonie Orkest Eindhoven geleid.



Geschokt

Van 1993 tot 2008 was hij dirigent en artistiek leider van Philharmonisch Koor Toonkunst Rotterdam. Sinds 2008 was Admiraal de vaste dirigent van het Haags Toonkunst Koor.



De vier vaste orkesten en het koor waarvan hij vaste dirigent was, zeggen geschokt te zijn door zijn plotselinge overlijden. "Zijn ensembles presteerden onder zijn leiding op de toppen van hun kunnen," laten ze weten.



Naast zijn vaste koren en orkesten dirigeerde Daan Admiraal ook andere gezelschappen, waaronder het Nederlands Studenten Kamerorkest, het Gelders Orkest, het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Concertgebouw Kamerorkest.