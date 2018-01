Dirigent Reinbert de Leeuw oudste kanshebber op een Grammy

Amsterdammer De Leeuw is samen met producer Guido Tichelman, het Asko/Schönberg Ensemble en het Groot Omroepkoor genomineerd in de categorie Best Classical Compendium voor het album Kurtág: Complete Works for Ensemble & Choir.



'Beter kan niet'

Paroolrecensent Erik Vloeimans omschreef het album als 'gedroomde opnamen' voor componist György Kurtág. "Zijn muziek wordt in het hart getroffen. Beter kan het niet."



De Leeuw is met zijn 79 jaar meteen ook de oudste genomineerde dit jaar. In liefst 84 categorieën worden zondag prijzen uitgereikt. Het is de vierde keer dat De Leeuw kans maakt op een gouden grammafoonspeler-beeldje. In 1996, 2001 en 2008 greep de dirigent naast de prijzen.



Jay-Z

De grootste kanshebber van de avond is rapper Jay-Z. Met zijn album 4:44 sleepte hij acht nominaties in de wacht. Kendrick Lamar volgt met zeven nominaties voor DAMN., Bruno Mars' 24k Magic is zes keer genomineerd.



Die drie albums dingen allen mee in de categorie Album of the Year. Ook Awaken, My Love! van Childish Gambino en Melodrama van Lorde maken kans.