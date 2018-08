Directie Stedelijk wil Beatrix Ruf niet als adviseur

"Het was een voorstel van de raad van toezicht," zegt interim-directeur Jan Willem Sieburgh, "maar dat is helemaal niet aan hen. Het bestuur gaat daarover. Het zou bovendien weer een tijdelijke oplossing zijn en weer onduidelijkheid creeëren, terwijl we in deze fase juist gebaat zijn bij een heldere toekomstperspectief."



In een brief aan de raad ventileerde Sieburgh zijn ongenoegen, waarop alle nog resterende leden besloten op te stappen.



Sieburgh betreurt dat die brief is uitgelekt aan AT5. "Maar ik ga er niet achteraan, want je komt er toch nooit achter wie zulke dingen doet."



Sieburgh bevestigt dat zolang het museum 'zich in een limbo-situatie bevindt' sommige geldschieters zich 'terughoudend opstellen'. "Het is dus zaak snel de volgende stap te zetten. Hopelijk was dit de laatste banenenschil."



Beatrix Ruf heeft volgens haar woordvoerder 'verbazingwekkend gelaten' gereageerd op het bericht dat het museum haar nu terzijde schuift. "Maar ze blijft het belang van het museum voorop stellen."



Truze Lodder

Om de zaak in het gareel te krijgen is dinsdag Truze Lodder aangesteld als tijdelijke voorzitter van de raad van toezicht van het Stedelijk Museum. Ze heeft de opdracht gekregen een geheel nieuwe raad van toezicht te formeren.



Lodder is een zeer ervaren bestuurder. Onder haar zakelijke leiding (1987-2013) ontwikkelde De Nationale Opera zich van een financieel doodziek operahuis tot een gezonde en toonaangevende organisatie.



Het is de bedoeling dat nog dit jaar die nieuwe raad van toezicht wordt samengesteld.



Bij AT5 zei ze met de voor haar kenmerkende combinatie van daadkracht en enthousiasme dat ze 'haar energie en ervaring heel graag zal inzetten voor het Stedelijk Museum Amsterdam'. "Ik weet wat me te doen staat. Mijn toon zal krachtig en zuiver zijn. Ik heb er zin in!"