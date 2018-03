Directeur Van Gogh aanwezig bij uitreiking Oscars

Hij zal samen met regisseur Hugh Welchman in de zaal zitten en ook mee het podium op gaan als de film Loving Vincent in de prijzen valt, maakte het museum donderdag bekend. Loving Vincent is genomineerd in de categorie beste animatiefilm.



Het Van Gogh Museum heeft de makers van de film jarenlang ondersteund en het museum mengt zich nu in de strijd om een Oscar met de campagne #Vincentdeservesthis.



Droom volgen

Met een billboard op Sunset Boulevard in Los Angeles, advertenties in Amerikaanse filmbladen en een uitgebreide socialemediacampagne laat het museum weten dat Loving Vincent een Oscar verdient.



"Van Gogh schilderde omdat hij móest, hij geloofde in zichzelf en kon niets anders dan zijn droom volgen - ondanks dat hij hier geen erkenning voor kreeg", aldus Rüger. "Ook Loving Vincent is een project 'against all odds', dat dankzij passie en doorzettingsvermogen tot stand is gekomen."



Via de socialemediakanalen van het museum doet Rüger dit weekend verslag van zijn avontuur in Hollywood. Ook is zijn verhaal maandag te lezen in Het Parool.



Jochem ten Haaf

Loving Vincent is de eerste compleet geschilderde speelfilm ter wereld. De film analyseert het leven en de mysterieuze dood van Vincent van Gogh. In 65.000 frames, met de hand geschilderd door 125 kunstenaars die dezelfde techniek als Van Gogh hanteerden, brengt de film zijn meest inspirerende schilderijen tot leven. Onder meer de Nederlands-Iraanse kunstenares Setareh Goodarzi werkte mee aan het project.



De hoofdrollen worden vertolkt door acteurs als Saoirse Ronan, Aidan Turner, Chris O'Dowd en Helen McCrory. De stem van Vincent van Gogh is ingesproken door de Nederlandse acteur Jochum ten Haaf, die eerder ook de schilder speelde in een veelgeprezen stuk op West End. De film draait nog steeds in de Nederlandse bioscopen.



