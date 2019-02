Directeur Axel Rüger verlaat het Van Gogh Museum

Rüger maakt woensdag bekend dat hij op 1 juni begint als 'Secretary and CEO' bij de Royal Academy of Arts in Londen.



Rüger was dertien jaar directeur van het museum. Onder zijn leiding kende het Van Gogh Museum veel grote exposities. Ook werd de kunstcollectie uitgebreid, niet alleen met werken Vincent van Gogh, maar ook van Edgar Degas, Paul Signac en Edvard Munch.



Blikvangers uit Rügers dertien jaar waren onder meer de tentoonstellingen Van Gogh en de kleuren van de nacht (2009), Munch: Van Gogh (2015), en Van Gogh & Japan (2018).



De Duitser gaf leiding aan de aanleg van het nieuwe - glazen - entreegebouw op het Museumplein. In verband met de verbouwing die daarvoor nodig was, was het Van Gogh tussen 2012 en 2015 gesloten.